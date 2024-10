Sa Guardia ‘e Finantzia at postu suta secuestru 30 littorinas de sas Ferrovias Sardas, las ant postas a triballare dae sos primos annos de su 900, bintzas a su 1932.

Las ant secuestras poite urint pahu bene mantesas, sunt hussideras hosas istoricas de sa Sardinna.

Hustas littorinas las ant buscas in sos depósitos de Macumère, Thathàri, Mandàs e Paùli.

Po sa Zustissia sunt dannos a sos ashusorzos istoricos, non solu de sa Sardinna, ma de totu s’Italia, sunt hussideraos malos usos de sos benes de sa cultura, e bi sunt abusos de ufitziu.

Ant iscoviau totu hustas malas fainas sa Guardia ‘e Finantzia, hi po medas hidas ant triballau paris hin sos Carabineris e hin sos Militares de su Nucleu po mantenner su Patrimoniu ‘e sa Cultura.

Ant hompudau in sas Istatziones de paritzas biddas inuve ant buscau sas littorinas male mantesas.

Sunt littorinas hi ant attu s’istoria de sas Ferrovias Sardas, meritant de esser mantesas in lohos limpios, sos de sa Suprintendentzia de sas Bellas Artes de Hasteddu ant a ishire hommente las torrare in sestu.

