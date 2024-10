Sa procura de Tempiu heret iscobiare poite est mortu, Pierpaolo Impagliazzo, un ommine de 58 annos, de Sa Madalèna.

Est mortu sapadu holau in s’Ispidale Brotzu de Hasteddu, li sunt bennias paritzas trombosi.

A Pierpaolo Impagliazzo, su 25 de martzu, l’abiant fattu su vacinu hontra ‘e su Covid in sa Base Militare de Sa Madalèna, in uve triballavat hommente tzivile.

A pustis de pahas dies, s’est intesu male, ( abolottu e dolores de istohomo), est cada die pezorau e l’ant depiu ricoberare in s’Ispidale Paolo Merlo de Sa Madalèna.

S’ommine s’est agravau a su puntu de che lu pihare in s’elisuccursu, innantis a Terranòa e a pustis, a su repartu de Rianimatzione in Hasteddu, in uve est mortu a pustis de pahas oras hi est arribau.

Sa trombosi hi l’est bennia a pustis de pahas dies hi abiat fattu su vacinu AstraZeneca, at humbintu sos dutores de su Brotzu a muttire sos de sa Procura ‘e Tempiu.

Po hommo sa morte de Impagliazzo non diat deper dipender dae su vacinu, ma dae s’Ispidale herent sa beridade.

Su Procuradore, Marco Cocco, at incarrigau su medicu Legale, po li aher s’autopsia a s’ommine Gadduresu, po bier si sa curpa de sa morte dipendat dae su vacinu AstraZeneca.

Hustu manzanu in su Policlinicu de Paùli, li ahent s’autopsia a su male assortau, su magistrau at apertu una denuntzia po omitzidiu, hentza b’esser imputaos.

Pierpaolo Impagliazzo, lassat sa muzere e duas izas, hi ant postu un’abocau po sighire totu s’istoria.

