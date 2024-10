Su sindigu de Casteddu Massimo Zedda at detzisu de si candidare a presidente de sa Regione in sas elesciones de Frealzu 2019. Lu at cunfrimmadu custu manzanu in una cunferentzia in Palazzo Boyl, in piatza de sos Martires in Milis.

“Appo a iscultare onzi pessone, appo a andare in mesu a sa zente pro che gighere in Regione sos bisonzos de onzunu de sos 377 comunes de Sardigna – at nadu in assemblea Zedda - immagino un'Isula chi crescat partende dae basciu. Immagino chi sos fizos de sa Sardigna partidos a s’estero potant torrare a domo issoro pro faghere torrare a naschere sa terra nostra”.

“Semus satisfatos pro sa candidadura – at nadu su cossizeri comunale de su Partidu Democraticu, Fabrizio Marcello – nos est dispiaghidu chi su Mnistru de s’Internu, Matteo Salvini, in sas duas dies chi est istadu in Sardigna, no apat pessadu de ojare sos sindigos e sos amministradores chi ant apidu attentados. Dae su cantu nostri – at aggiantu Fabrizio Marcello – onzi atzione, onzi settore dae sos tribaglios publicos, a s’ambiente, a su turismu devet essere orientada pro s’isvilupu de sa Sardigna e pro dare tribagliu”.

In s’assemblea inue Zedda at annuntziadu sa candidadura sua b’aiat maicantos sindigos de Sardigna. Su de Fordongianus at nadu: “No s’intendet ateru chi politicos brighende. Nois, sos sindigos, e tue, Massimo, amus un ateru istile. As tribagliadu pro cambiare sa tzittade de Casteddu. Como cherimus chi fatas su mantessi pro sa Sardigna”.

Su sindigu de Uta at nadu: “Ses sa pessone giusta in su logu giustu. Ses fatende creschere sos 17 comunes de sa tzittade mentropolitana de Casteddu. Bi ses istadu in sas dies de s’alluvione finantziende pius de 30 miliones pro sas infrastrutturas”.

Su sindigu de Iglesias: “Oe semus inoghe pro rapresentare sas comunidades nostras. E so cunvintu chi sa Regione si depat fidare de onzunu de sos Comunes de Sardigna. Tue chi ses sindigu lu podes cumprendere”.