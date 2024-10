Calcio. Nicola: "Questo campionato mi sta piacendo"

"Esame di maturità superato? Credo che ci saranno ancora molti esami di maturità". Il commento a caldo di Davide Nicola

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Fabio Murru

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, commenta a fine gara dopo la vittoria dell'ex (da giocatore e da allenatore) con il Torino: "Esame di maturità superato? Credo che ci saranno ancora molti esami di maturità. Abbiamo affrontato una squadra con molta qualità che trova facilmente la via del gol. Bravi noi anche a cambiare in corsa per contrapporci a questo Torino. E sono contento che arrivino i risultati per questo lavoro: noi abbiamo sempre avuto una buona produzione di gioco, ma in questo momento stiamo raccogliendo di più". LA PARTITA

"Ha giocato l'80% dei giocatori che si sono allenati in queste due settimane quando gli altri erano fuori. Mina e Luvumbo sono stati dodici giorni fuori per le Nazionali. Le sostituzioni sono state anche legate a una suddivisione delle fatiche. Questo campionato mi sta piacendo, per noi è importante sapere che non dobbiamo mollare sul piano dell'intensità per raggiungere il nostro obiettivo". Unico dispiacere, il secondo gol subito: "Ci sono due o tre situazioni che dovremo analizzare". Poi la rimonta: "Stavamo facendo bene e abbiamo subito gol nel nostro migliore momento. Bene anche chi è entrato e ha capito subito in che contesto fosse necessario calarci".