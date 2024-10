Il Cagliari trova la seconda vittoria in campionato e conquista tre punti che lo portano in quindicesima posizione in classifica (a quota 9, dieci in meno della prima classificata, il Napoli).

La partita tra Cagliari e Torino è stata ricca di emozioni. Alla Unipol Domus, a sbloccare il match contro il Torino è Viola al 38', su punizione. La risposta dei granata arriva dopo soli tre minuti con il colpo di testa di Sanabria.

Dopo l’inizio equilibrato del secondo tempo, il Torino ribalta la situazione con un destro da fuori di Linetty, che batte Scuffet e porta i granata in vantaggio per 2-1. Entrato da pochi minuti, Palomino trova il gol del pareggio su sponda di Luperto, riportando la sfida in parità sul 2-2.

Il Cagliari torna in vantaggio con un autogol di Saul Coco, che devia un cross rasoterra di Piccoli nella propria rete, fissando il punteggio sul 3-2 definitivo.

Nonostante i cambi da entrambe le parti e le pressioni del Torino, il Cagliari riesce a mantenere il risultato fino alla fine, conquistando una vittoria preziosa.

Il Cagliari arrivava dal pareggio fuori casa contro la Juventus, mentre il Torino dalla sconfitta contro l’Inter.

FORMAZIONI

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina (Palomino 62’), Luperto, Augello; Adopo (Gaetano 62’), Makoumbou (Deiola 79’); Zortea, Viola (Lapadula 62’), Luvumbo (Marin 45’); Piccoli. Allenatore: Nicola.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Linetty (Gineitis 75’), Vojvoda; Adams, Sanabria. Allenatore: Vanoli.

Arbitro: Aureliano di Bologna (ass. Vecchi e Cavallina; IV uomo Giua; Var Guida; Avar Meraviglia)