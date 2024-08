L’Olbia riparte dalla serie D: c’è anche Cristian Totti

Il figlio del campionissimo della Roma in arrivo in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver evitato lo scenario peggiore, ovvero l’esclusione dalla serie D, l’Olbia programma la futura stagione. Nelle prossime ore firmerà il nuovo allenatore Marco Amelia ma inizia anche a muoversi qualcosa sul fronte giocatori.

Uno dei nuovi arrivi dovrebbe essere Cristian Totti, figlio del campionissimo della Roma, Francesco. Il centrocampista offensivo, cresciuto nelle giovanili della Roma, è poi passato al Frosinone dove ha esordito con la Primavera. Sembrava in procinto di passare all’Avezzano ma alla fine firmerà con il club gallurese.

Non è l’unico rinforzo per l’Olbia. In arrivo, tra gli altri, l’ex difensore di Foggia, Como e Parma, Cristian Anelli. Confermati, invece, Arboleda e La Rosa, quest’ultimo capitano dei bianchi nella passata stagione.