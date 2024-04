Promozione: poker di Meloni e l'Alghero espugna Posada

4-0 dei giallorossi con due gol per tempo. Primo posto sempre a -1. Sabato prossimo il match casalingo contro il Luogosanto

Di: Redazione Sardegna Live

Poker di bomber Meloni e l'Alghero espugna il campo del Posada, restando in scia della capolista. Per i giallorossi si tratta del sesto successo consecutivo nel girone B di Promozione.

La prima occasione del match capita sui piedi di Baraye, poco dopo il quarto d'ora, ma la conclusione finisce poco sopra la traversa. Al 20' e al 23' due ottime chance anche per Mula e Marco Carboni, poi sul finire del primo tempo ecco il vantaggio giallorosso: punizione di Mereu dentro l'area per Meloni che la stoppa e poi calcia di controbalzo battendo il portiere del Posada. L'attaccante si ripete nel primo minuto di recupero, raccogliendo il cross dalla destra di Mula. L'Alghero va quindi al riposo sul 2-0.

Ripresa che si apre con il terzo gol giallorosso: Meloni da posizione defilata calcia verso il primo palo, il portiere di casa prova a respingere ma la palla finisce dentro la propria porta. L'estremo difensore del Posada si rifà al 5' su una conclusione a botta di sicura di Marco Carboni, ma al 20' ecco il poker dell'Alghero e il personale per Meloni: discesa sulla destra di Dore e palla al centro per Meloni che si libera delle marcature avversarie e batte per la quarta volta Deledda. Succede poco altro, con il Posada che fatica a reagire e i ritmi che si abbassano.

Tre punti fondamentali, sesta vittoria consecutiva per la squadra di mister Giandon che prosegue l'inseguimento al primo posto. Sabato prossimo è in programma il match casalingo, al “Pino Cuccureddu”, contro il Luogosanto