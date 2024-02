Calcio, Promozione: trasferta insidiosa per l’Alghero a Siniscola

La squadra di mister Giandon cerca l’undicesimo risultato utile di fila

Di: Redazione Sardegna Live

Ora inizia un nuovo campionato per l’Alghero, chiamato a difendere il primo posto nel girone B di Promozione. Domani la squadra di mister Giandon va a caccia dell’undicesimo risultato utile di fila su uno dei campi più difficili, quello di Siniscola.

La prossima avversaria dei giallorossi è una delle sorprese del campionato e non è un caso che si trovi attualmente a ridosso delle prime della classe, pur essendo reduce da due sconfitte consecutive. Al contrario, l’Alghero ha costruito un importante filotto di vittorie che l’hanno portato in testa alla classifica in poche settimane dopo una bella rimonta su Usinese e Nuorese.

«Affronteremo una delle sorprese più positive del campionato che gioca a viso aperto su ogni campo mostrando anche un buon calcio e che ha raggiunto anche la semifinale di Coppa Italia. All’andata, tra le nostre mura, ci mise in seria difficoltà. Equilibrio, umiltà, massima concentrazione e fame, dobbiamo restare sul pezzo», queste le parole dell’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon.