Calcio, scommesse: la Procura Figc attende i documenti della Procura di Torino

Fabrizio Corona: "Alle ore 14 su dillingernews farò il quarto nome dello scandalo"

Di: Adnkronos

"Abbiamo tutto preparatevi a rimanere scioccati". Questo l'ultimo messaggio di Fabrizio Corona sui social di dillinger news sullo scandalo scommesse che ha colpito al momento, dopo il giocatore della Juventus Nicolo' Fagioli anche Sandro Tonali e Nicolo' Zaniolo, sentiti dalle forze dell'ordine ieri a Coverciano su indicazione della Procura di Torino titolare dell'indagine.

Da parte sua, invece, la Procura federale della Figc, dopo aver aperto una indagine su Fagioli, è in attesa dei documenti della Procura della Repubblica di Torino per poter eventualmente procedere e aprire una indagine sugli altri due giocatori coinvolti. Si tratta di una inchiesta complessiva da parte della Procura di Torino, che potrebbe anche coinvolgere altri giocatori, ma comunque, a quanto apprende l'Adnkronos, anche quella federale sta acquisendo informazioni. Ad ogni modo, essendo in corso l'inchiesta della magistratura, bisogna attendere l’esito del lavoro della Procura della Repubblica.

“Alle ore 14 su dillingernews farò il quarto nome dello scandalo scommesse che sta colpendo il mondo del calcio, è un terremoto”. Lo ha anticipato all’Adnkronos Fabrizio Corona che aveva già svelato ieri i nomi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. “Gioca nella Roma”, sostiene l’ex fotografo dei vip.