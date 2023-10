Caso scommesse travolge la Nazionale. La Federcalcio manda a casa Tonali e Zaniolo

Figc: "Notificati atti d'indagine. Non sono nella condizione per affrontare gli impegni in programma"

Di: Redazione Sardegna Live

L'inchiesta sulle scommesse, che ha già coinvolto il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, travolge anche la Nazionale. La Federcalcio ha rimandato a casa i Tonali e Zaniolo dopo l'interrogatorio tenutosi questo pomeriggio a Coverciano da parte della polizia.

La Figc ha diramato un comunicato: "Nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano".

"A prescindere dalla natura degli atti - spiega la federazione -, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club".

Tonali e Zaniolo erano stati tirati in ballo questo pomeriggio da Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi aveva accusato i due di essere coinvolti in un giro di scommesse. Ora le forze dell'ordine vogliono vederci chiaro.

LEGGI ANCHE: SCOMMESSE. CORONA CHOC: "HANNO IL VIZIO ANCHE ZANIOLO E TONALI"