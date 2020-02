Serie C. L’Olbia vince per i lavoratori Air Italy

I bianchi di Brevi battono 1-0 la Pistoiese

Di: Antonio Caria

Terza vittoria consecutiva per l’Olbia che, al Nespoli, liquida la pratica Pistoiese per 1-0 grazie alla rete realizzata da Ogunseye al 30’ del primo tempo.

Ma il calcio giocato ha lasciato spazio anche alla solidarietà nei confronti dei lavoratori di Air Italy. Come già annunciato nella giornata di sabato, per volontà del club presieduto da Alessandro Marino, una rappresentanza dei 500 dipendenti della compagnia sulla base olbiese è entrata in campo insieme alla terna arbitrale e ai 22 giocatori. Esposto anche uno striscione, in curva mare, con l’Hashtag #salviamoairitaly.

Poi la palla al campo, per una sfida avvincente per tutti i 90’ minuti. Soddisfatto mister Brevi a fine gara: “Le vittorie sono tutte belle, anche se oggi sapevamo che sarebbe stata molto dura contro questa Pistoiese. È una squadra che concede pochissimo agli avversaria, noi siamo stati bravi a sfruttare al massimo ciò che ci hanno concesso. Vincere oggi non era per niente scontato. La squadra ha voluto questa vittoria con tutte le proprie forze. Ha dato tutto”.