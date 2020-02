Serie C. Olbia di misura sulla Carrarese

La Rosa e Cocco rimontano la rete di Pasciuti

Di: Antonio Caria, fotografia www.olbiacalcio.com

Vittoria in rimonta per l’Olbia di mister brevi che supera in rimonta, al Nespoli, la Carrerese. 2 a 1 il risultato finale al termine di una partita avvincente. Gli ospiti vanno in vantaggio al 13’ del primo tempo con un tiro dal limite dell’area di pasciuti che si insacca all’angolino.

Il pareggio arriva al 56’ grazie a un calcio di punizione di La Rosa che non lascia scampo a Forte. 7 minuti più tardi i bianchi vanno in vantaggio con una zampata in area di Cocco.

Soddisfatto il presidente Alessandro Marino: “Sono molto contento perché i ragazzi questa vittoria se la sono meritata tutta. Altre volte ci siamo andati vicini e la fortuna non ci ha premiato, stavolta siamo andati oltre ogni difficoltà. Ho abbracciato i ragazzi uno a uno perché vedo quanto ci tengono a questo maglia e quanta voglia hanno di tirarsi fuori da questa situazione. La cosa che mi è piaciuta di più oggi? Certamente l'atteggiamento tenuto dalla squadra che ancora una volta ha dimostrato di avere forza e capacità di recuperare un risultato sfavorevole. Lo sport è fatto di valori umani, non solo sportivi. In questi mesi non siamo mai andati nel panico o in frustrazione dimostrando che il lavoro è l'unica strada che aiuta a ritrovarsi. Oggi abbiamo fatto un passo importante e adesso inizia per noi un nuovo campionato. Abbiamo davanti a noi ancora tante partite e ogni avversario che andremo ad affrontare, escluso il Monza contro il quale comunque andremo a battagliare, è alla nostra portata. Dobbiamo continuare su questa strada e fare più punti possibili per tirarci fuori da questa situazione”.

Sulla stessa line anche l’allenatore Oscar Brevi: “Abbiamo portato a casa una vittoria importante, la squadra sta crescendo di settimana in settimana e oggi, davanti a una squadra molto molto forte, sapevamo di aver creato, con il lavoro, i presupposti per fare risultato". Il tecnico fa i complimenti ai ragazzi ma guarda già alla prossima battaglia: "La strada da fare è molto lunga, adesso dobbiamo pensare a dare continuità. È chiaro che siamo contenti, ma da domani pensiamo al Como”.

Il tabellino

OLBIA: Aresti, Altare, La Rosa, Dalla Bernardina (84’ Pitzalis), Candela (70’ Mastino), Lella, (84’ Manca), Giandonato, Vallocchia (70’ Pennington), Pisano, Cocco (77’ Parigi), Ogunseye. A disp.: Van der Want, Zugaro, Biancu, Demarcus, Verde. All.: Oscar Brevi

CARRARESE: Forte, Ciancio, Murolo, Conson, Mignanelli, Pasciuti, Damiani (85’ Maccarone), Cardoselli (70’ Tavano) Valente, Calderini (62’ Piscopo), Infantino. A disp.: Pulidori, Agyei, Tedeschi, Valietti, D'Ignazio, Fortunati, Foresta. All.: Silvio Baldini

ARBITRO: Claudio Panettella (Bari). Assistenti: Stefano Galimberti (Seregno) e Davide Corti (Seregno)

MARCATORI: 13’ Pasciuti (C), 56’ La Rosa, 63’ Cocco

AMMONITI: 10’ Calderini (C), 35’ Vallocchia, 41’ Cardoselli (C), 65’ Pisano, 69’ Mignanelli (C), 88’ Ciancio (C)

NOTE: Spettatori: 930 Recupero: 0' pt, 5’ st