Dritti verso un mare di emozioni con il Vela Day

Promuove la cultura del mare e lo sport della vela

Di: Redazione Sardegna Live Fonte Terza Zona Sardegna - Tiziana Schiaffino

Anche quest’anno la Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of Moving e le sue società affiliate, promuove la cultura del mare e lo sport della vela attraverso l’evento del Vela Day.

Nelle prossime settimane verranno pubblicati gli aggiornamenti sui circoli della TERZA Zona Sardegna che aderiscono all’iniziativa di Open Day e chiunque potrà decidere presso quale circolo poter provare lo sport della vela!

La FIV annuncia che il Vela Day si terrà il 2-3-4 giugno, al fine di offrire maggiore flessibilità nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività. Si tratta di un’occasione dedicata a tutti coloro che hanno compiuto almeno 6 anni e desiderano avvicinarsi e scoprire da vicino l’affascinante mondo della vela.

Attraverso il sostegno di Kinder Joy of Moving, un progetto internazionale di responsabilità sociale sviluppato storicamente dal Gruppo Ferrero in oltre 35 paesi, la FIV promuove l’educazione, il rispetto e la consapevolezza di sé stessi attraverso l’attività fisica tra le giovani generazioni. Questo sostegno aiuta anche la FIV nell’organizzazione di attività promozionali, avvicinando i giovani ai valori dello sport e alla gioia di muoversi. L’obiettivo comune di Kinder Joy of Moving e della Federazione è quello di incrementare i livelli di attività fisica tra i giovani attraverso la vela, offrendo loro l’opportunità di sviluppare abilità motorie e acquisire comportamenti corretti, il tutto a contatto con il mare e la natura, imparando a rispettarli. Infatti, la vela non è solo uno sport, ma anche una scuola di vita a 360°.

La diffusa presenza sul territorio permetterà a tutti gli appassionati del mare e dei laghi di trascorrere uno o più giorni a diretto contatto con questo affascinante sport. Il programma prevede la possibilità per tutti i Circoli di aprire le proprie porte a tutti i curiosi mediante l’emissione di una tessera promozionale dedicata ai visitatori interessati ad avvicinarsi al mondo della vela. L’elenco dei Circoli aderenti è disponibile sul sito della FIV, nella sezione Eventi-Vela Day.

Foto in basso di Michele Manconi Lega Navale Sulcis