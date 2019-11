Partita rinviata: i tifosi del Lecce ospiteranno per la notte i supporter del Cagliari

In attesa del match di domani i sardi al seguito dei rossoblu potranno contare sulla solidarietà dei 'colleghi' pugliesi

Di: Pietro Lavena, foto uslecce.it

E' una bella storia di amicizia e solidarietà quella che ha illuminato la piovosa domenica calcistica di Lecce. Dopo che la sfida fra i padroni di casa e il Cagliari è stata rinviata a domani pomeriggio per maltempo, un gruppo di tifosi giallorossi ha offerto la propria ospitalità ai supporter rossoblu che hanno scelto di fermarsi per la notte.

A confermarlo è il patron del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Come riportato da Pianeta Lecce, il numero uno dei salentini racconta: "I tifosi del Lecce all’uscita dallo stadio sono andati nel Settore Ospiti per proporre ai loro ‘colleghi’ cagliaritani la loro ospitalità in vista di questa bruttissima serata di pioggia. Un gesto importante che conferma il cuore della nostra tifoseria".

Il Cagliari ha ringraziato i propri sostenitori presenti allo stadio Via del Mare con un tweet: "Avete sfidato la distanza e la pioggia per sostenere i colori rossoblù. A voi tutti, GRAZIE".