Lecce-Cagliari a rischio rinvio per il maltempo

Un calo di tensione ha provocato un black-out all'interno dell'impianto salentino

Di: Redazione Sardegna Live

La partita Lecce-Cagliari è fortemente a rischio rinvio per maltempo: il posticipo della tredicesima giornata della serie A potrebbe non disputarsi alle 20.45 di oggi in virtu' della forte pioggia che si sta abbattendo sullo stadio "Via del Mare".

A un'ora circa dal calcio d'inizio, peraltro, un calo di tensione ha provocato un black-out all'interno dell'impianto salentino.

Sara' il direttore di gara Maurizio Mariani a prendere la decisione definitiva, dopo il consueto consulto con i capitani delle due squadre e il sopralluogo sul campo di gioco.