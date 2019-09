Serie C, nuova sconfitta per l'Olbia

I bianchi sconfitti dal Renate per 2-0

Di: Antonio Caria

Terza sconfitta di fila per l'Olbia in questo campionato di Serie C.

I gallurese di mister Filippi sono stati sconfitti, in trasferta, dal Renate per 2-0. A segno Guglielmotti (62') e Kabashi (85').