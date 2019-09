Olbia, un calcio alla fibrosi cistica

La società gallurese devolverà parte dell’incasso della sfida di domenica contro l’Alessandria alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

Di: Antonio Caria

Andare allo stadio non significa, a volte, solo guardare una partita, sia essa di calcio, pallacanestro o quant’altro. Ma può avere anche dei sentimenti di solidarietà, come contribuire a una giusta causa.

Uno di questi è la lotta contro la fibrosi cistica. A questo proposito l’Olbia Calcio ha deciso di devolvere una parte dell'incasso della partita Olbia-Alessandria, in programma domenica 15 settembre alle 15.00 alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

I primi ad aderire all’iniziativa sono stati i giocatori, i tecnici e i dipendenti, che hanno proposto alla Società di rinunciare all'emissione di biglietti in accredito. Il suo momento clou sarà la quinta edizione di “Un Sorriso per la Ricerca” che si terrà a Olbia, nel parcheggio stazione di via Porto Romano, sabato 21 settembre dalle 11.00, che vedrà anche la partecipazione di una delegazione della scuola calcio dei “Bianchi”.