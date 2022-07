Cagliari, giocatori in fuga: in dieci salutano

Via per scadenza contrattuale o fine prestito. Nella lista anche Ceppitelli dopo 8 stagioni e Lykogiannis

Di: Redazione Sardegna Live - foto Cagliari Calcio

Dalla mezzanotte di ieri dieci giocatori non sono più rossoblu per scadenza contrattuale o fine prestito. Dopo otto stagioni e 187 partite lascia il Cagliari Luca Ceppitelli: durante la sua lunga permanenza in Sardegna il difensore ha indossato la fascia di capitano e realizzato 10 reti. Termina la sua esperienza nell'Isola anche Charalampos Lykogiannis: per il laterale greco, che ha già firmato con il Bologna, 109 presenze e 5 reti.

Poi i prestiti: tornano al Parma Alberto Grassi, all'Inter Dalbert, al Marsiglia Kevin Strootman, al Torino Daniele Baselli. Stop anche per Keita Balde, Damir Ceter, Federico Marigosu. "A tutti va il ringraziamento per quanto dato alla causa rossoblù e l'augurio di un buon proseguimento di carriera", si legge in un nota del club.

Intanto Cagliari Calcio ed EYE Sport annunciano la firma di un accordo di sponsorizzazione tecnica che legherà le due realtà sarde per i prossimi 5 anni, a partire dalla stagione 22/23. EYE Sport, tra i leader a livello nazionale nel settore del teamwear e sportswear, fornirà al club capi tecnici e di rappresentanza per tutte le sue formazioni, dalla prima squadra al settore giovanile sino all'attività di base.