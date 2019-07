Olbia, ecco le divise da gara 2019/2020

Le nuove maglie sono state presentate all’Aeroporto Olbia-Costa Smeralda

Di: Antonio Caria

Sono state presentate all'Aeroporto Olbia Costa Smeralda le nuove divise da gara dell'Olbia Calcio per la stagione sportiva 2019/2020. Le maglie sono firmate dal partner tecnico ufficiale Eye Sport che vestirà i galluresi per le prossime tre stagioni.

A indossare per primi le divise realizzate sono stati Francesco Pisano (Bianca casalinga), Riccardo Doratiotto (Nera trasferta), Nunzio Lella (Rossa terza maglia) e Maarten van der Want (Arancione portiere). Il colore turchese campeggia invece negli inserti e nei dettagli del colletto e delle maniche, oltre che nei pantaloncini.

A detta del Presidente dei bianchi Alessandro Marino, la scelta di programmare il futuro insieme ad Eye “Rappresenta un'opportunità strategica che va di pari passo alle ultime decisioni organizzative e logistiche prese dalla società. Il club vuole diventare un punto di riferimento in e per la Sardegna anche e soprattutto perché oggi l'Olbia in Serie C ha il dovere di ricoprire lo stesso ruolo che il Cagliari recita in Serie A. Per questo motivo Eye, che ringrazio, rappresenta molto di più di un normale sponsor tecnico e sono sicuro che questo connubio darà ulteriore slancio al brand Sardegna fuori dai nostri confini”.

Sulla stessa linea il Ceo di EyeSport Alessandro Ariu che ha sottolineato la propria soddisfazione nell'aver “Ripreso quella Lega Pro che insieme all'Olbia avevamo conquistato nella stagione 2015/16. Siamo tornati qui con grande entusiasmo e consapevoli di aver alle nostre spalle un bagaglio di esperienza e di crescita importante. Abbiamo deciso di sposare l'Olbia perché abbiamo ritrovato un clima positivo e ambizioso e Eye, del resto, è da sempre vicina alle realtà sportive sarde perché ci piace essere forti a casa nostra. Ci lanciamo in questa nuova sfida convinti di poter fare bene: accanto alla linea da gara e da training abbiamo anche ideato una linea di merchandising legata alla città di Olbia”.