Covid, Feltri: "Melandri contagiato apposta? Operazione folle"

"Il virus è rischioso e si continua a morire"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"Marco Melandri si è contagiato apposta di Covid per non farsi il vaccino? Siamo di fronte ad un'operazione folle, fatta non si capisce su quali basi logiche: il virus è rischioso e si continua a morire". A dirlo all'Adnkronos è Vittorio Feltri, che commenta così la notizia che il campione di motociclismo Marco Melandri si è fatto contagiare appositamente di Covid per evitare il vaccino, nei confronti del quale è da sempre strenuo oppositore.

"Uno che si ammala volontariamente per non fare il vaccino è pura follia, il Covid non è un'influenza, lo si legge sui giornali, non lo dico io -dice Feltri- Su quale base si può fare una cosa simile? Qui si improvvisano tutti scienziati e medici, roba da matti".

Il direttore di 'Libero' aggiunge poi: "Siamo in guerra, tutti vogliono farsi il vaccino e ci sono persone che fanno cose simili per evitarlo? C'è un'illogicità che non la salta neanche un cavallo", conclude.

