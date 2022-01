Melandri: “Non volevo il vaccino. Ho preso il Covid volontariamente”

L'ex pilota della MotoGp: “Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare”

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Instagram Marco Melandri

“Ho dovuto prendere il virus per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida. Comunque per me il green pass era e rimane un ricatto. Sono disposto a utilizzarlo solo per lo stretto necessario”. E' quanto confessa l'ex pilota della MotoGp Marco Melandri, 39 anni, in un’intervista rilasciata a mowmag.com.

“Ho preso il virus – spiega Melandri - perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida. D’altra parte conosco molte persone con due dosi che provano a infettarsi per evitare la terza”.

“Uno può avere svariati motivi per non volersi vaccinare, anche perché fino a prova contraria questo resta un vaccino sperimentale e con un meccanismo diverso rispetto a tutti i vaccini del passato, legato all’mRna. E quindi uno ha tutto il diritto di avere dei dubbi, soprattutto se – puntualizza Marco Melandri - come nel mio caso, uno ha già avuto la malattia e aveva gli anticorpi. Chi prende la malattia è molto più protetto dopo. Io sono risultato positivo senza nemmeno accorgermi di avere qualcosa. Mia figlia non è risultata neanche positiva”.

Quando era risultato positivo, Melandri aveva scritto sui social, polemizzando sul fatto di essere stato contagiato da una persona che aveva ricevuto due dosi di vaccino: “Contagiato da un 2 dosi. Se fosse successo il contrario? Per me esistono solo negativi o positivi, non esistono distinzioni e lo dice l’andamento dei fatti, così come che i nostri diritti non esistono più. Se fate i bravi vi lasciano una carta verde dove avete il “beneficio” di poter lavorare e poter studiare…Stiamo scherzando??? Mi sono esposto contro il Green Pass e sono stato etichettato “ complottista, No Siringa, Terrapiattista”.. Non sono niente di tutto questo ma solo per la libertà di scelta, come la nostra costituzione vuole, anzi vorrebbe…Spegnete Tv, Radio e quant’altro, uscite all’aria aperta e godetevi la natura, guardate con i vostri occhi, pensate con la vostra testa… Vi renderete conto che la vita va avanti…Io saró sempre e comunque libero, quando la sera mi guardo allo specchio non ho nulla da recriminarmi e so di poter dormire sonni tranquilli."