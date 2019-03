L’Olbia cede di misura con il Pisa

Brignani decide la sfida del Nespoli al 39’. Filippi: “abbiamo sofferto i loro cambi di campo”

Di: Antonio Caria, footgrafia www.olbiacalcio.com

È un colpo di testa di Brignani al 39' di gioco del primo tempo, a decidere la sfida tra Pisa e l'Olbia giocata oggi al “Nespoli”. Una vittoria meritata per i toscani toscana, vera corazzata del girone quest'oggi apparsa tirata a lucido e a pieni giri al cospetto della truppa di mister Filippi.

La squadra di D'Angelo che ha preso il sopravvento soprattutto a centrocampo trovando forza e metri nel gioco in ampiezza, concedendo pochi spazi tra le linee e andando anche vicina al raddoppio in un paio di circostanze nel corso della ripresa. l'Olbia, dopo aver trovato un varco con Maffei al 17', ha avuto al 25' con Iotti l'occasione più ghiotta quando il risultato era ancora inchiodato sullo 0-0: palla lunga a scavalcare la linea difensiva e piattone mancino del difensore che, da pochi passi, non inquadra lo specchio.

OLBIA: Van der Want, Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali, Vallocchia, Muroni (75’ Caligara), Pennington (57’ Ceter), Peralta, Maffei (46’ Ragatzu), Ogunseye (69’ Gemmi). A disp.: Romboli, Marson, Pisano, Dalla Bernardina, Cusumano, Pitzalis, Senesi. All.: Michele Filippi

PISA: Gori, Meroni (82’ Buschiazzo) Benedetti, Brignani, Birindelli, Gucher (90’ Izzillo), Verna, Lisi, Minesso (63’ Di Quinzio), Masucci (63’ Pesenti), Marconi (83’ Moscardelli). A disp.: D'Egidio, Kucich, Masi, Gamarra, Lidin. All.: Luca D'Angelo

ARBITRO: Matteo Garigilio di Pinerolo. Assistenti: Mattia Massimino (Cuneo) e Claudio Gualtieri (Asti)

MARCATORI: 39’ Brignani

AMMONITI: 12’ Minesso, 57’ Iotti, 89’ Gemmi

NOTE: Giornata calda, soleggiata e ventilata. Terreno di gioco in buone condizioni. Recupero: 4’ st. Spettatori: 800 circa

“Giocavamo contro una delle grandi di questo girone, una squadra di grande forza tecnica, fisica ed esperienziale – queste la parole di mister Filippi -. Forse potevamo essere più scaltri nel capitalizzare le occasioni create, ma oggi, con questo Pisa, non era semplice giocare. Ci abbiamo provato, siamo rimasti in gara sino alla fine e anche se negli ultimi 15' si è giocato davvero poco per via delle tante interruzioni, il risultato finale è giusto. Contro squadre di questa levatura, si può vincere se si arriva all'impegno al massimo della propria forza facendo percepire all'avversario la propria presenza in ogni frangente della gara. Noi abbiamo lottato e provato a fare il nostro, ma oggi, il Pisa, aveva probabilmente più motore di noi".

“Il Pisa è sceso in campo con una formazione diversa da quella che aspettavamo – ha aggiunto – e abbiamo sofferto i loro cambi di campo, nei quali, pur andando in pressione nei tempi giusti, ci è mancata forza nella contrapposizione fisica. Rispetto alle precedenti partite, non siamo stati capaci di mettere aggressività nella metà campo avversaria e alla lunga questo ha pesato. Il gol subito? Dovrei rivederlo, ma credo che ci siano più meriti del Pisa che demeriti nostri. Gucher ha messo dentro una palla perfetta che ha scavalcato la nostra linea. Peccato, perché sullo 0-0 anche noi avevamo avuto un'occasione limpida su palla inattiva”.

Per il centrocampista Nicholas Pennington: “È stata una partita davvero dura, il Pisa ci ha messo in difficoltà da subito, soprattutto a centrocampo, dove loro sono riusciti a far girare bene palla – ha rimarcato -. Da parte nostra c'era la voglia di andare in campo per spaccare tutto ma, pur mettendocela tutta, non siamo riusciti nel nostro intento. È vero, siamo mancati nel nostro punto di forza, il palleggio, ma più in generale è mancata la capacità di raddrizzare la gara, anche se davanti avevano una squadra molto forte e presente fisicamente. Dispiace per la sconfitta, ora dobbiamo tuffarci a capofitto nel lavoro settimanale per preparare al meglio la prossima partita”.