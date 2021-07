Rimedio positivo al Covid, la Rai sceglie Bizzotto per Italia-Inghilterra

Dopo la notizia della positività di Rimedio il web si è scatenato, con l’hashtag #vogliopizzul che ha letteralmente spopolato sui social

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra i telecronisti Rai per la finale degli Europei Italia-Inghilterra di domani a Wembley. Un cambio necessario dopo la notizia della positività al Covid di tre giornalisti al seguito della Nazionale, tra cui Alberto Rimedio, che ha raccontato la cavalcata degli Azzurri sino alla partita contro la Spagna.

Dopo la notizia della positività di Rimedio il web si è scatenato, con l’hashtag #vogliopizzul che ha letteralmente spopolato sui social. Centinaia di utenti hanno chiesto alla Rai di concedere allo storico telecronista Bruno Pizzul l’onore di raccontare la finale degli Europei. "Sono lusingato ma sono cose che si dicono sul momento. Non è fattibile - ha affermato lo storico telecronista Rai, voce della Nazionale sino al 2002 - ringrazio quelli che hanno fatto questa cosa ma francamente non credo sia nemmeno da prendere in considerazione. Fa piacere vuol dire che qualcosa di buono abbiamo lasciato nel ricordo della gente se le persone si sono ricordate di me, ma è solo nostalgia. La Rai ha ampie e qualifcate possibilità di sostuite Alberto Rimedio, al quale mando un grande e affettuoso abbraccio. Ringrazio ancora le persone che mi hanno pensato".