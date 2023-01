Piqué avrebbe già tradito Clara con l’avvocata divorzista

È la rivincita di Shakira? Continua la telenovela sul triangolo amoroso più chiacchierato del momento

Di: Alessandra Leo

!L’amore non è bello se non è litigarello" si dice, ma quando alla coppia si aggiunge prima una terza poi una quarta persona si rischia davvero di far scoppiare una bomba a orologeria.

Ne sa qualcosa Shakira che, dopo aver scoperto il tradimento del marito Gerard Pique con la modella 22enne Clara Chìa Marti, con cui ha da poco ufficializzato la relazione, ha dedicato ai 2 una canzone ricca di frecciatine all'amaro gusto di vendetta (LEGGI L'ARTICOLO).



Dopo che la canzone della cantante colombiana ha spopolato in tutto il mondo, diviso tra chi l’appoggia nella rivalsa e chi invece giudica il gesto esagerato, l’ex marito fedifrago sarebbe al centro di un nuovo scandalo.

Il gossip spagnolo, che assicura di basarsi su alcune “fonti molto vicine all’interessato”, impazza letteralmente affermando che "il calciatore avrebbe già tradito Clara Chìa Marti con un'altra donna".

Si tratta di un'avvenente avvocata 25enne, cugina di un ex calciatore del Barcelona e compagno di squadra dell'ex difensore. Si chiama Julia Puig Gali e sarebbe la donna che ha lavorato direttamente al divorzio tra Shakira e Piqué.

Il nuovo scoop amoroso, secondo quanto riporta Fanpage, sarebbe stato rivelato dal giornalista spagnolo Jordi Martín che ha pubblicato il profilo Instagram della donna taggando Piqué: "La conosci, Gerard? Non stupirti, quindi, se Shakira ti butta addosso il mondo intero".

Non sono chiari i particolari sul nuovo triangolo, anche perché secondo alcune fonti la relazione di Pique con l’avvocata sarebbe addirittura precedente a quella con Clara, ma le spinose parole del giornalista spagnolo fanno intendere tutt’altro.

Si tratterebbe quindi di una “rivincita” per Shakira? Dopo che, attraverso la chiacchieratissima canzone, la cantante ha parlato pubblicamente anche di aspetti particolarmente delicati e privati, non si può non pensare che non stia beatamente gongolando in questo momento.