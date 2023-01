“Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”, Shakira dedica una canzone a Piquè e alla sua nuova fiamma

Tante le frecciatine al veleno per l’ex nel nuovo singolo della cantante colombiana

Di: Alessandra Leo

“Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”. Shakira non fa sconti al suo ex, Gerard Piqué. Nel suo nuovo singolo, uscito oggi, “Music Sessions Vol. 53”, sono tantissime le frecciatine al gusto veleno nei confronti dell’ex calciatore 36enne, con cui la cantante colombiana, 46 anni, è stata per 11 anni fino allo scorso giugno, quando la coppia, da cui sono nati due figli, ha annunciato pubblicamente la separazione.

Il motivo della rottura è stato un tradimento di lui con la giovane modella, classe 99, Clara Chìa Martì, con la quale ha intrapreso da pochissimo una relazione ufficiale, documentata da alcuni scatti pubblicati da diversi quotidiani.

La nuova fiamma di Piquè è anch’ella bersaglio di frasi al vetriolo presenti nelle incendiate strofe.

Tra “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”, “Ero troppo grande per te ed è per questo che ora stai con qualcuno come te”, “Io valgo come due 22enni”, Shakira tocca anche argomenti più pesanti e scomodi, come la frode fiscale di cui i pm spagnoli l’accusarono dopo la separazione: “Mi hai lasciato vicino a tua madre con l a stampa alla porta e un debito con l’erario”, per concludere con un sonoro: “Pensavi di farmi del male ma mi hai reso più forte. Le donne non piangono più, le donne vengono fatturano”.

Non ha tardato ad arrivare la “risposta” della nuova compagna di Piquè. Clara Chìa Martì, subito dopo la pubblicazione del singolo, ha infatti postato una storia su Instagram con faccina che ride, per poi cancellarla poco dopo.

Nessuna reazione invece da parte dell’ex difensore del Barcellona Gerard Piquè.

Riportiamo la canzone tradotta (tratta dal sito di Radio Deejay):

(Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh)

Oh oh oh oh)

(Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh)

Scusa, ho già preso un altro aereo

Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione

Ti atteggi tanto da campione

E quando avevo bisogno di te, hai dato la tua versione peggiore

Scusa baby, è passato un po’ di tempo

Che avrei dovuto buttare via quel gatto

Un lupo come me non è per i principianti

Un lupo come me non è per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

Oh oh oh oh

Questo è per mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare

Non torno con te, né che tu mi chiami o mi preghi’

Ho capito che non è colpa mia se ti criticano

Faccio solo musica, perdonami se questa cosa ti schizza

Mi hai lasciato vicino alla suocera

Con la stampa alla porta e il debito all’erario

Pensavi di avermi ferito e di avermi reso più dura

Le donne non piangono più, le donne fatturano

Ha il nome di una brava persona.

Chiaramente non è come sembra

Ha il nome di una brava persona.

Chiaramente

È proprio come te, uh-uh-uh-uh

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

Oh oh oh oh

Dall’amore all’odio c’è un passo

Non tornare qui, ascoltami

Zero rancori, baby, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituta

Non so nemmeno cosa ti sia successo

Sei così strano che non riesco nemmeno a distinguerti

Valgo due su 22

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Vai ad accelerare, rallenta

Ah, tanta palestra

Ma allena un po’ anche il cervello

Foto in cui mi vedono

Qui mi sento come un ostaggio, per me va tutto bene

Domani ti lascio libero e se vuoi portarla vieni anche tu

Ha il nome di una brava persona (Uh-uh-uh-uh)

Chiaramente non è come sembra (Uh-uh-uh-uh)

Ha il nome di una brava persona (Uh-uh-uh-uh)

E un lupo come me non è per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

Oh oh oh oh

Uh-uh-uh-uh (Pa’ tipi, pa’-pa’-pa’ tipi come—)

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh (Per ragazzi, per ragazzi come—)

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

È finita*

Oh oh oh oh

Ecco, ciao