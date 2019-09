Michele Cabras, in arte Mycras, 22 anni, illusionista di Cagliari: è lui il giovanissimo vincitore del Trofeo internazionale di Magia

Grazie a questo torneo, per lui spettacoli a Madrid, dove avrà l’onore di esibirsi con i più grandi artisti della magia a livello mondiale

Di: Alessandro Congia

Lui è giovanissimo, ha appena 22 anni, si chiama Michele Cabras, in arte, Mycras, è un illusionista ed è di Cagliari. La sua passione per la magia è nata all’età di 12 anni, quando in occasione delle vacanze di natale, in tv trasmettevano lo spettacolo del grande David Copperfield: “Da quel giorno – racconta Michele - la mia vita mano a mano si è incentrata sullo studio della magia, in tutte le sue forme, partendo dalla cartomagia, magia da vicino, fino alla manipolazione. La mia passione é cresciuta insieme a me:

ho iniziato con una serie di video su YouTube in cui venivo filmato mentre facevo ciò che già da tempo mi rendeva felice: sorprendere le persone. In giro per le vie di Cagliari, con un semplice mazzo di carte, son tante le cose che si possono fare, e tanti sono i sorrisi incontrati che ancora porto nel mio cuore.

Nel 2014 grazie a questa serie di video che mi ha reso “conosciuto” su YouTube, sono stato invitato come ospite al “games week” di Milano, esperienza fantastica.

Son stato sempre più certo di voler dedicare la mia vita alla magia, così le mie giornate ho iniziato a dedicarle interamente allo studio di questa arte dopo aver conseguito il diploma, e per fortuna anche i risultati non hanno tardato ad arrivare. Dalle strade ho spostato il mio ‘palcoscenico’ nei teatri, ho iniziato con il mio primo spettacolo “ One man show” alla vetreria, per poi arrivare all’organizzazione di una vera e propria tournèe nazionale, con l’aggiunta delle date di Rimini, Milano e Cagliari.

Nel 2018 – dice Michele Cabras - ho esordito su Rai 1 portando la mia manipolazione, ora il mio cavallo di battaglia alla trasmissione “I Soliti Ignoti”, condotta da Amadeus. Frequentando il teatro Houdini di Alfredo Barrago mi è stato possibile conseguire titoli importanti come quello di miglior mentalista sardo (2016), miglior manipolatore e illusionista ( 2017). Ho partecipato al torneo internazionale della magia organizzato dallo stato di San Marino nelle edizioni del 2017/2018/2019 e ad oggi, in data 13.09.2019 posso vantare di essere il vincitore del Trofeo internazionale Vinicio Raimondi organizzato a Tagliacozzo dall’università magica internazionale (UMI). Sono orgoglioso perché grazie al mio maestro Alfredo Barrago, insieme ai miei colleghi del teatro Houdini come Mauro Mura vincitore del Trofeo Dàmaso Fernandez (magia da vicino ) siamo riusciti a portare in alto la magia sarda in Europa, perché siamo in tanti, e la tenacia e determinazione non ci manca.

Grazie a questo torneo – conclude Mycras - mi aspettano spettacoli a Madrid, in cui avrò l’onore di esibirmi con i più grandi della magia a livello mondiale”.

Premiati i maghi di Alfredo Barrago

Congresso Magico Centro Italia premia i maghi della Sardegna guidati da Alfredo Barrago. Nelle storica e prestigiosa cornice del Teatro Talia di Tagliacozzo, borgo medievale in provincia de L’Aquila, si è concluso il Congresso magico centro Italia organizzato dal Gianluigi Sordellini presidente dell’Università Magica Internazionale “Dàmaso Fernandez”.

Nel corso della manifestazione, che ha visto la partecipazione di un nutrito cast di artisti e conferenzieri provenienti da mezza Europa (Spagna, Olanda, Francia, Inghilterra) si sono svolti ben due concorsi, uno intitolato a Vinicio Rimondi per la magia da scena e l’altro a Dàmaso Fernandez per il close up, cioè la magia che si svolge a distanza ravvicinata sotto gli occhi degli spettatori. Per il Premio Raimondi primo classificato è risultato Michele Cabras, seguito da Andrea Fiori.

Nel close up ha trionfato Mauro Mura con una divertente routine sul rosso e nero. Quello che lascia stupiti è che tutti i vincitori provengono dalla Sardegna, per la precisione dalla scuola di Alfredo Barrago con il suo Teatro Houdini.

Barrago è arrivato a Tagliacozzo guidando un nutrito gruppo di allievi di ottimo livello e, per il suo contributo alla crescita della magia in Sardegna gli è stato conferito anche un premio alla carriera dal Direttivo dell’UMI. La serata dedicata al Gran Gala della Magia ha ricevuto anche il tocco evocativo e

fantastico di Grace L, magnetica cantautrice originaria di Sassari, che ha eseguito live un brano a tema intitolato “Mondo magico”. Per questo suo contributo trasversale dedicato al fantastico ed al surreale il direttivo dell’UMI ha voluto nominare Grace L “Magic Ambassador 2019”.