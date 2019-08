Antonangelo Murgia, bagno e tuffo ‘proibiti’ nella fontana dei giardini pubblici. E le statue dei dormienti stanno a guardare

In un video, (eliminato poi in serata dalla fan page del blogger sardo di Monastir), il noto personaggio fa il bagno davanti alla galleria comunale

Di: Alessandro Congia

Sarà oggetto probabilmente di un procedimento amministrativo il gesto poco consono di Antonangelo Murgia, che in un video di poco meno di 2 minuti, appare durante l’azione eclettica del tuffo e bagno nella fontana dei giardini pubblici, davanti alla galleria comunale d'arte, tra le statue dei dormienti di Mimmo Palladino.

Sul web si è scatenato il finimondo, con tantissimi utenti che hanno condannato quel comportamento di certo non proprio ortodosso e poco rispettoso per un monumento importante che fa bella mostra in quell’angolo di relax e benessere urbano, frequentato da centinaia di visitatori.

Il bagno, sebbene le alte temperature estive invogliano a farlo, ovviamente è vietato e in tantissimi, ricoprendolo letteralmente di insulti, glielo hanno fatto notare.

Il video è sparito, ma la foto che lo immortala no: in Comune, come pure al Comando di Polizia Municipale, non è di certo sfuggita la sua azione poco rispettosa, tant’è che nei prossimi giorni la vicenda potrebbe essere oggetto di una multa a suo carico.