“I nuovi distintivi della Polizia? Costati 5 milioni di euro e gli agenti sono senza divise”. Le polemiche del Sindacato Sap

Luca Agati tuona dopo la consegna dei nuovi distintivi: “Le solite passerelle mediatiche che nascondono le tristi verità”

Di: Alessandro Congia

Luca Agati, (nella foto in alto), segretario provinciale del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia), ci fa giù pesante, dopo l’entrata in vigore dei nuovi distintivi arrivati anche in città: “I nuovi distintivi di qualifica sono costati ben cinque milioni di euro – dice Agati - questa cifra poteva e doveva essere spesa in altro modo dato che da più di un anno non liquidano gli straordinari in esubero ed i magazzini delle divise sono vuoti. Per mesi anche a Cagliari è stata data priorità assoluta alla consegna dei nuovi distintivi accantonando le incombenze relative alla vestizione estiva che inizierà solo la settimana prossima in piena stagione estiva, un vero schiaffo ai colleghi impegnati tutti i giorni in strada. Che senso ha sfoggiare i nuovi distintivi di qualifica - rincara Agati - se non consegnano ai poliziotti le divise sui quali apporli, visto che i magazzini sono vuoti? Ed ancora, molti colleghi vestiranno i nuovi distintivi sulla divisa operativa ma mancano i cinturoni blu previsti perché non consegnati in numero sufficiente per tutti, per non parlare dei difetti tecnici, visto che con il caldo molti di questi si scollano ed i distintivi metallici consegnati alle colleghe hanno dimensioni più grandi rispetto alle spalline delle giacche. Le solite passerelle mediatiche – conclude Luca Agati - che nascondono le tristi verità”.