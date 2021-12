Natale secondo Don Giorgio: “La vera magia delle feste consiste nel saper donare ai meno fortunati”

Parroco molto attivo nell’Iglesiente, Dongì è costantemente impegnato nel sociale ad aiutare i bisognosi, con il sorriso e la simpatia che lo contraddistinguono sempre pronti

Di: Alessandra Leo

Gli auguri di Natale da parte di Don Giorgio Fois, detto Dongì, sacerdote presso la parrocchia San Pio X di Iglesias.

Don Giorgio è un parroco molto dinamico, attivo e conosciuto non solo a Iglesias ma anche nel circondario, per i suoi continui e costanti impegni nel sociale. Grazie alla sua simpatia e ai tanti eventi che organizza sia da solo che in collaborazione con le associazioni, riesce a tenere i giovani e i giovanissimi molto vicini alla chiesa. Non per nulla San Pio X è sempre gremita di gente.

In questa giornata, molto sentita sia dai cristiani che non, Dongì si augura che tutti, soprattutto nell’anno molto particolare che stiamo vivendo, aiutino il prossimo, perché è questa la vera essenza del Natale. Guardare aldilà del proprio naso insomma. Perchè non bisogna pensare solo a noi stessi, ma anche e soprattutto ai meno fortunati.

“Il Natale rappresenta la festa dell’anno più sentita, carica di tradizioni e di fascino, non solo per i cristiani, ma per tutti. Una festa tanto attesa che celebra la nascita di Gesù e Dio reso uomo e sceso sulla Terra per salvare l’umanità” esordisce Don Giorgio.

“Per noi cristiani il Natale è segno di luce e di speranza: luce come fonte di vita che illumina ogni uomo, e speranza di una rinascita, ma anche di un cambiamento radicale, in una vita nuova e in un futuro di pace al quale tutti aspiriamo”.

E continua: “Noi cristiani ci impegniamo affinché le persone con cui abbiamo a che fare riescano a riconquistare la speranza perduta a causa delle ingiustizie, delle sofferenze subite, e della precarietà della loro esistenza. Ecco perché non dobbiamo fermarci alle prime necessità materiali, ma cerchiamo di scoprire la bontà che si nasconde nei loro cuori, facendoli sentire accolti e ascoltati, in modo che ritrovino la fiducia nella nostra mano tesa.”

“In questo particolare periodo siamo molto impegnati in parrocchia per fare in modo che le persone che si rivolgono a noi si sentano accolte e coccolate. Assieme al Volontariato Vincenziano, braccio forte della nostra comunità parrocchiale, offriamo viveri e buoni pasto; assieme ai Servizi Sociali e a diverse associazioni organizziamo feste e offriamo diversi doni; con un’associazione di motociclisti anche quest’anno offriremo doni ai bambini e alle loro famiglie.”

“Tutto questo per noi rappresenta lo spirito del Natale e soprattutto il non pensare solo al proprio tornaconto personale: non pensiamo a ciò che già abbiamo in abbondanza, ma diventiamo capaci di saper donare tutto il bene possibile ai meno fortunati. Questa è la magia del Natale che mi auguro possano riscoprire tutti, specialmente in quest’anno particolare. Tanti auguri e buon Natale a tutti!”