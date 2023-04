Sanità: da Oms nuova iniziativa per migliorare preparazione a future pandemie

Di: Adnkronos

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Per aiutare i Paesi a prepararsi meglio alle future pandemie, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato oggi una nuova iniziativa che fornisce le indicazioni sulla pianificazione integrata per rispondere a qualsiasi patogeno respiratorio come l'influenza o i coronavirus. L'iniziativa si chiama Pret (Preparedness and resilience for emerging threats initiative) e risponde alla richiesta "di orientamento tecnico e supporto per promuovere e rafforzare la preparazione e la risposta integrate, come delineato nelle risoluzioni dell'assemblea generale dell'Oms".

Il primo modulo del progetto Pret si concentra "sui patogeni respiratori, tra cui l'influenza, il coronavirus e il virus respiratorio sinciziale". Con la pandemia Covid ancora "in corso e la possibile minaccia dell'influenza aviaria, questo modulo consentirà ai paesi di rivedere, testare e aggiornare in modo critico - chiarisce l'Oms - i loro sforzi di pianificazione".

"Le attività di preparazione, prevenzione e risposta non devono essere di competenza del solo settore sanitario - ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms - Proprio come le emergenze sanitarie hanno un impatto su molti settori, così i nostri sforzi di preparazione e risposta devono abbracciare diversi settori, specializzazioni e agenti patogeni". L'Oms con Pret cambia il paradigma anziché focalizzare l'attenzione solo su alcune malattie specifiche, "i paesi devono essere operativamente pronti a rispondere alle minacce di patogeni con piani di preparazione su misura e un migliore coordinamento e collaborazione con altri settori, come l'agricoltura".