Il direttore generale Asl Sulcis: “Nessun reparto chiude o si sposta dal Cto al Sirai”

“Timore infondato”. Ma i sindacati annunciano presidio a Cagliari il 4 agosto

Di: Redazione Sardegna Live

Nessun reparto verrà chiuso o sarà trasferito al vicino Ospedale Sirai di Carbonia. Il direttore generale della Asl Sulcis Giuliana Campus e il primario di anestesia-rianimazione Aldo Clemenza assicurano: "timore infondato e categoricamente smentito".

Al momento - si legge in una nota della ASL- ci sono criticità nel servizio Laboratorio Analisi a causa dell'assenza momentanea per malattia di alcuni tecnici. Sono comunque garantite le urgenze anche grazie alla collaborazione della ASL 8 di Cagliari.

In particolare Campus ha puntualizzato come "il CTO di Iglesias resti una struttura fondamentale e necessaria per rispondere ai fabbisogni dei pazienti. Stiamo lavorando per la riapertura in sicurezza del Pronto Soccorso e queste voci disinformate non aiutano a raggiungere questo obiettivo". Domani pomeriggio - si legge nella nota - è previsto un incontro in assestato a Cagliari per individuare il percorso più veloce e concreto insieme al direttore generale di Ares e all'assessore della sanità Mario Nieddu.

Nel frattempo però i sindacati preparano una nuova mobilitazione dal Sulcis a Cagliari con un presidio che si terrà davanti all'assessorato della Sanità, in via Roma il 4 agosto dalle 9.30.

"Nonostante gli impegni presi, la situazione non tende a migliorare ma anzi alla luce dei recenti provvedimenti della direzione sanitaria Asl sembra precipitare - scrivono Cgil, Cisl e Uil in una nota - Gli auspicati e richiesti mezzi e strumenti l'emergenza da nessuno affrontata, nei fatti a nessun livello, ci vedono costretti alla ripresa di iniziative di lotta e protesta".