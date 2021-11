Pillole di Bellezza: 10 errori di stile che ti fanno sembrare immediatamente più sciatta (e più vecchia!)

Basta poco, anche solo qualche piccolo accorgimento, per arginare il problema, piacersi di più e..perchè no, sembrare addirittura più giovani!

Di: Alessandra Leo

Partendo dal presupposto che, tra studio, lavoro, famiglia, figli, casa, vita frenetica, è quasi impossibile essere quotidianamente in tiro e perfette secondo i canoni imposti dalla società attuale, ci sono particolari errori di stile, che spesso si commettono inconsapevolmente e che fanno sembrare immediatamente sciatte, o addirittura più vecchie di ciò che in realtà si è. Vediamo cosa è meglio evitare.

Intimo in evidenza spaiato e di colore diverso dagli indumenti: mai slip nero sotto il pantalone bianco o reggiseno bianco (visibile) sotto una maglietta nera!

Indossare vestiti scoloriti e/o non stirati: abbiate cura degli abiti e rispettatene i tempi di “vita”; sì, anche loro invecchiano e indossarli sgualciti è veramente out!

Indossare capi non adatti al proprio peso e alla propria altezza: vestiti troppo stretti, larghi, lunghi o corti che non sono adatti alla vostra forma fisica vi faranno apparire, oltre che più sciatte, immediatamente goffe.

Abiti ricoperti di peli di animali, polvere, capelli: alcuni tessuti impiegano 0 secondi a riempirsi di pelucchi a seconda di dove si appoggia l’indumento o di dove ci si siede; basta una spazzola adesiva sempre a portata di mano e.. magia!

Eccesso di gioielli e brillanti: pietre preziose appariscenti, vere o finte che siano, richiedono occasioni appropriate; sicuramente per fare la spesa la mattina risultano fuori luogo e, in generale, evitate di indossare troppi gioielli tutti assieme: il troppo stroppia sempre!

Palesi imitazioni di articoli di marca: per ovvie ragioni, non saranno mai come quelli originali, se sono di scarsa qualità si nota eccome! Meglio articoli ben fatti non marchiati e di buona fattura, anche creati da un artigiano.

Uscire di casa con le scarpe sporche o impolverate: davvero dovrei spiegare il perché?

Unghie spezzate, rovinate o con lo smalto sbeccato: ci si mette 3 secondi a togliere lo smalto vecchio, suvvia! E se, per il lavoro che svolgete, le unghie si rovinano molto spesso, meglio tenerle corte e curate!

Uscire con i pinzoni in testa: a meno che non siate in spiaggia o in piscina!

Utilizzare elastici per capelli come braccialetti: a meno che non abbiate al massimo 12 anni!