Pillole di Bellezza: 10 errori di skincare che devi assolutamente evitare

La cura del viso può essere messa a repentaglio da errori e cattive abitudini che impediscono di avere una pelle perfetta

Di: Alessandra Leo

Spesso i risultati della skincare routine, effettuata magari con prodotti molto costosi, sono minimizzati da banalissimi errori che ogni giorno, inconsapevolmente, per pigrizia o per distrazione, commettiamo a spese della nostra pelle.

Ciò che è davvero fondamentale per la nostra bellezza è conoscerli al meglio per evitare di ripeterli





Struccarsi senza essersi lavati prima le mani: sembra scontato dirlo, ma non dimentichiamoci che le mani entrano in contatto continuamente con oggetti poco puliti ed è bene lavarle spesso, a maggior ragione prima di iniziare a struccare il viso, anche perché sarebbe un controsenso iniziare una detersione con le mani non pulite.





Non struccarsi bene: magari per fretta o per stanchezza, spesso non ci si strucca il viso a fondo lasciando residui sulla pelle che, a lungo andare, possono essere dannosissimi. In primis, perché di notte la pelle si rigenera e l’occlusione dei pori le impedisce di farlo al meglio, inoltre porterebbe alla formazione di comedoni (punti neri) e probabili brufoli; ancora, i prodotti che verranno applicati dopo lo struccaggio non saranno assorbiti correttamente se la pelle non è detersa alla perfezione.





Utilizzare lo stesso asciugamano del viso per le mani: cercate di tenere un asciugamano da dedicare solo al viso che laverete e cambierete molto spesso in modo da non trasferire batteri dalle mani alla pelle del viso e soprattutto non utilizzatelo già bagnato.





Non usare il tonico: step spesso trascurato tra la detersione e l’idratazione perché ritenuto inutile, il tonico è invece fondamentale perché completa la pulizia eliminando residui di trucco e smog, inoltre riequilibra la pelle preparandola al trattamento successivo.





Frizionare i prodotti anziché effettuare il massaggio: è importante infatti prendersi qualche minuto per effettuare un massaggio sul viso in modo da far penetrare al meglio i prodotti. Ricordiamoci che i prodotti vanno massaggiati delicatamente sempre verso l’alto e verso l’esterno per evitare, il più a lungo possibile, rughe e cedimenti.





Non utilizzare il contorno occhi: per mancanza di tempo o per risparmiare, molte persone utilizzano sul contorno occhi la stessa crema per il viso, dimenticando che la pelle di questa zona è completamente diversa e necessita di un trattamento differente per evitare rughette, secchezza ed eventuali reazioni allergiche, vista la particolare delicatezza.





Sottoporre la pelle ad un eccessivo stress: ad esempio effettuare troppe esfoliazioni, che non sono necessarie e rendono la pelle più sensibile e paradossalmente più impura, perché per difendersi, produrrà più sebo; anche struccarsi in modo “violento” quando i prodotti waterproof e l’acqua micellare o il latte detergente “non funzionano”. In questi casi, meglio utilizzare prodotti oleosi o balsami struccanti.





Non applicare la protezione solare: il sole è dannoso per la nostra pelle tutto l’anno e non solo d’estate. Per evitare rughe, linee d’espressione marcate, macchie solari e danni ancora più seri, come il melanoma, proteggere la pelle dal sole tutto l’anno è fondamentale non solo per preservarne la bellezza, ma anche per questioni di salute.





Non utilizzare prodotti adatti al proprio tipo di pelle: ovviamente è necessario usare prodotti specifici in modo che siano funzionali al massimo e non peggiorino anziché migliorare; se non siete in grado di valutare il vostro tipo di pelle, recatevi da un dermatologo o comunque da una persona esperta che saprà dirvi, dopo un’accurata visita, che tipo di pelle avete e consigliarvi i prodotti più adatti.





Bere poca acqua: è fondamentale prendersi cura della pelle non solo dall’esterno, ma anche e soprattutto dall’interno cercando di seguire un’alimentazione più sana e variata possibile e soprattutto bevendo almeno 1,5 o 2 litri d’acqua al giorno, anche se non si sente lo stimolo della sete, per idratarla al meglio.