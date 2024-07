Autorizzate le domande per la mobilità in deroga, Manca: "Risposta concreta"

L'assessora del Lavoro commenta: "Diamo finalmente una risposta concreta ai lavoratori appartenenti al bacino delle aree di crisi industriale"

Di: Redazione Sardegna Live

"Diamo finalmente una risposta concreta ai lavoratori appartenenti al bacino delle aree di crisi industriale complessa della Sardegna, i quali potranno percepire il sostegno economico della mobilità in deroga per tutto il 2024. La Regione si impegna concretamente a prendere in carico questi lavoratori al fine di migliorare la loro occupabilità erogando percorsi di Politiche attive su misura".

Sono le parole dell'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, a seguito della comunicazione trasmessa oggi dal Ministero del Lavoro all'Assessorato in cui si comunica che il costo quantificato dalla Regione Sardegna per la mobilità in deroga risulta finanziariamente sostenibile.

"A seguito del proficuo incontro tenutosi a Roma la scorsa settimana, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha accolto le nostre richieste e in mattinata ha reso noto che sono state autorizzate le domande per la mobilità in deroga della Regione Sardegna".