Ordinanza bloccata. Perantoni (M5s) contro Cappellacci (FI): “Fa solo propaganda”

“Evidentemente non ha letto le motivazioni che hanno indotto il TAR della Sardegna a sospendere l'efficacia dell'ordinanza di Solinas”

Di: Redazione Sardegna Live

“L'onorevole Cappellacci evidentemente non ha letto le motivazioni che hanno indotto il TAR della Sardegna a sospendere l'efficacia dell'ordinanza del governatore Solinas sul c.d. passaporto sanitario. Perciò accusa il governo nazionale in modo del tutto inopportuno, facendo solo propaganda. Infatti, il presidente del Consiglio e vari ministri, da ultimo Boccia, hanno sempre offerto e ricercato collaborazione dall'amministrazione regionale, ma hanno riscontrato quasi sempre chiusura e, sopratutto, poca chiarezza. Il Covid 19 si è diffuso nell'Isola in misura maggiore dopo il mese di agosto a causa della totale assenza di controlli, programmazione ed organizzazione nella gestione dei flussi turistici in arrivo e di alcune scelte sconsiderate della giunta regionale, adottate senza che fossero imposte regole precise e stringenti per evitare la diffusione del virus”.

Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia alla Camera e deputato M5S, replica alle affermazioni di Ugo Cappellacci.

L'ira di Cappellacci