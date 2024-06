Agus incorona Massimo Zedda: "Cagliari ha votato col cuore"

"Abbiamo lo stesso entusiasmo di 13 anni fa, pronti a recuperare il tempo perso"

Di: Redazione Sardegna Live

"Massimo Zedda è il nuovo sindaco di Cagliari. Cagliari ha scelto di andare oltre. Oltre le polemiche vuote, il tempo perso, le occasioni buttate alle ortiche". Parola del consigliere regionale Francesco Agus, che celebra il successo del suo compagno di partito sulla sfidante Alessandra Zedda alle amministrative del capoluogo sardo.

"La città ha votato con il cuore e con la testa - aggiunge Agus -. Ha scelto chi conosce Cagliari, ogni strada e ogni piazza, e ha dimostrato di amarla davvero. Ha scelto Massimo Zedda e la sua coalizione. Come 13 anni fa, quando decise di affidare il suo futuro a un Sindaco di trentacinque anni sostenuto da una squadra ancora più giovane".

"Il tempo è passato ma lo spirito è ancora lo stesso. Non siamo infallibili. Ma quando ci guardiamo allo specchio, al netto di qualche capello bianco, un po’ di mal di schiena e la tristezza per qualche compagno e compagna che non c’è più, siamo ancora le stesse persone di quella primavera del 2011. Questa consapevolezza vale addirittura di più della meravigliosa vittoria elettorale che si sta concretizzando. Grazie Massimo, per quello che hai fatto ma soprattutto per quello che farai", conclude Francesco Agus.