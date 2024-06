La voce del cantante Fabri Fibra creata con l'intelligenza artificiale nello spot del candidato Mariotti

Di: Redazione Sardegna Live

La voce del rapper Fabri Fibra, creata con l'intelligenza artificiale, nello spot elettorale del candidato sindaco per di centrodestra a Sassari, Gavino Mariotti. Nel video, pubblicato nei giorni scorsi sui social (e poi rimosso), il rettore dell'Università di Sassari passeggia per il centro della città con una canzone rap in sottofondo. La voce del brano che invita gli elettori a votare Mariotti ricorda quella di Fabri Fibra, ma è stata ricreata con l'intelligenza artificiale.

"Hey bro, il magnifico rettore dell'Università, Gavino Mariotti, è candidato sindaco alle prossime elezioni di giugno. Move your mind. Diamoci sopra una ics, fai splendere questa Sassari magnifica, che sballo", recita il testo della canzone.

LA RETTIFICA DELL'UFFICIO LEGALE - Tramite l'agenzia About, che cura la comunicazione di Fabri Fibra, lo studio legale dell'artista ha specificato a Sardegna Live: "Non è pronta nessuna causa, ma stiamo facendo le opportune verifiche per risalire all'autore del video, dopodiché prenderemo le opportune decisioni".

