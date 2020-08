Sardegna. Stop ai balli anche in spiaggia

Le nuove regole prevedono anche l'obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il provvedimento del Ministro Roberto Speranza, il presidente della Regione Christian Solinas ha emanato una nuova ordinanza con la quale revoca quella dell'11 agosto scorso che prorogava i balli nei locali notturni sino al 7 settembre.

Nello specifico, lo stop riguarda non solo le discoteche e sale da ballo ma anche quei "locali assimilati destinati all'intrattenimento" o per eventi "che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico".

Le nuove regole prevedono anche l'obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.