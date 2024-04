Todde: “Segretario non sardo? Contano le competenze”

“Ci aiuterà a cambiare passo con governo e Ue” dice la presidente sulla nomina di Saverio Lo Russo

Di: Redazione Sardegna Live

"Se le cose in questi anni fossero andate bene e noi ora mettessimo mano a equilibri funzionanti, capirei le critiche, ma stiamo affrontando una situazione disastrosa per cui mi concentro sulle competenze". Così la presidente Alessandra Todde al termine della prima seduta della giunta regionale sulla scelta di un'altra figura non sarda, il segretario generale della Regione appena nominato, Saverio Lo Russo.

"Sono molto felice che la giunta intera si sia detta favorevole sul suo nome - ha chiarito ai giornalisti -, è una figura con esperienza di lunga data, è stato direttore della Conferenza Stato-Regioni per molto tempo, conosce tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione come regione per lavorare con governo e Ue, la sua esperienza ci potrà servire per cambiare passo e 'standing' nella rappresentazione nazionale ed internazionale".

Non solo, la presidente chiarisce meglio con una battuta la mossa alla base della decisione: "L'ho scelto perché è la persona che ha impugnato le leggi regionali negli ultimi anni, conosce molto bene quali sono i punti di debolezza e saprà molto bene consigliarmi nelle cose che non dovrò fare".