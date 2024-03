Sardegna, Todde presidente: "Vogliamo essere il governo di tutti"

Alessandra si è detta "Felice e desiderosa" di mettersi "immediatamente al lavoro"

Di: Redazione Sardegna Live

Alessandra Todde è ufficialmente la nuova presidente (e prima donna) della Regione Sardegna e nel suo primo commento , dalla sede elettorale di via Sonnino a Cagliari dove stava incontrando la delegazione del Partito democratico in vista della formazione dell'esecutivo, si è detta " Felice e desiderosa di mettermi immediatamente al lavoro. Sarà importante fare un buon passaggio di consegne con gli uffici della Regione per occuparsi immediatamente delle cose più urgenti e ovviamente lavorare nei prossimi giorni per formare una squadra che possa essere all'altezza delle aspettative" .

Todde non dà ancora un appuntamento per la prima seduta del Consiglio regionale, che dovrà convocare secondo la Statutaria entro venti giorni da oggi. L'idea è di stringere il più possibile " compatibilmente con i tempi dell'insediamento e con gli equilibri ". Difficile però che la prima seduta possa essere prima di Pasqua. " Noi vogliamo essere il governo di tutti e sarà importante poter dare delle risposte immediatamente pratiche, concrete, rispetto a tanti problemi che ci sono e che abbiamo affrontato in campagna elettorale ". Sui risultati il ​​presidente ritiene " importante riconoscere che generosamente tutte le forze politiche, anche le più piccole hanno portato un contributo, perché è stata una campagna elettorale combattuta, dove onestamente le possibilità di vittoria erano molto basse ", ha risposto.