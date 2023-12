Azione: domani a Milano assemblea per rinnovare segretario e direttivo locali

Di: Redazione Sardegna Live

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - Domani mattina a Milano assemblea per rinnovare la dirigenza locale di Azione. L'appuntamento, che inizierà alle ore 10, si terrà presso la sala consiliare del Municipio 3.

Il partito, che da alcuni mesi sta affrontando una lunga fase congressuale in tutta Italia, è chiamato a scegliere il proprio segretario milanese dopo l’elezione dei segretari municipali tenutasi l’11 novembre scorso. Francesco Ascioti, già commissario da alcuni mesi, è il candidato in corsa per il ruolo e dovrà essere riconfermato dall’assemblea insieme ai 20 delegati che andranno a comporre il nuovo direttivo. Se eletto, Ascioti rappresenterà Milano accanto al consigliere comunale Carmine Pacente, di recente confermato segretario per gli altri comuni della Città Metropolitana. Infatti, dato l’alto numero di tesserati (oltre 600 nel solo capoluogo), l’area metropolitana è co-presieduta da due figure con responsabilità geografiche diverse e complementari, per garantire una migliore organizzazione delle attività sul territorio.

Alla riunione saranno presenti anche i vertici nazionali di Azione e diversi parlamentari. Tra gli altri non mancheranno la deputata e consigliera comunale milanese Giulia Pastorella, vicepresidente del partito, la senatrice Mariastella Gelmini, vicesegretaria, Matteo Richetti, capogruppo alla Camera e cofondatore del partito con Carlo Calenda, Fabrizio Benzoni, commissario regionale e Marco Lombardo. Presenti anche diversi assessori della Città di Milano, tra gli altri Conte e Maran, che si confronteranno con gli iscritti.