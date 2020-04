Conte: "Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio"

"Non siamo ancora nella condizione di poter ripartire a pieno regime. Prima la salute"

Di: Redazione Sardegna Live

“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione che ho assunto dopo diversi incontri, con Regioni, Province, il mondo scientifico, delle imprese e di categoria”.

Inizia così il messaggio alla Nazione del premier Giuseppe Conte.

“Le misure stanno danno i frutti, stanno funzionando. Dobbiamo continuare a mantenere alta la soglia dell’attenzione. Lo dobbiamo fare ora per la Pasqua, per la festa della Liberazione e per il 1° maggio.Siamo tutti impazienti di ripartire. L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa riprendere in maniera cauta. Anche in questi giorni di festa dobbiamo mantenere la distanza interpersonale”.

“Questo decreto – ha continuato Conte - vale anche per le attività produttive. La salute primo di tutto. Non siamo ancora nella condizione di poter ripartire a pieno regime. Vi posso promettere che se prima del 3 maggio ci fossero le condizioni cercheremo di provvedere di conseguenze”.

Qualche modifica comunque in questo nuovo decreto c’è: dal 14 aprire, infatti, saranno ad esempio riaperte le cartolibrerie, le librerie e i negozi per neonati e bambini. Il lavoro per la Fase 2 è già partito, attraverso un programma articolato".