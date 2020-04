Coronavirus: Conte, verso il prolungamento delle misure restrittive, fino al 3 maggio

"Non ci sono ancora le condizioni per far ripartire le attività sospese"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Governo va verso il prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. A riferirlo è l’Ansa:“E’ quanto si apprende da fonti sindacali al termine del vertice tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali. Secondo le stesse fonti si valuta la possibilità di poche riaperture mirate nell'ambito dei codici Ateco delle attività essenziali. Nei prossimi giorni verrà istituito un gruppo di lavoro per prefigurare le condizioni per una riapertura progressiva”.

Il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, dopo il vertice in videoconferenza convocato dal premier Giuseppe Conte, con le parti sociali, ha detto: "Il presidente del Consiglio ci ha confermato che, ad oggi, non ci sono ancora le condizioni per far ripartire le attività sospese. Prima di tutto la salute dei lavoratori".