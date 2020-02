Circonvallazione di Sindia. Frongia: “Interventi realizzati in 20 giorni”

L’Assessore regionale ai Lavori pubblici: “Avevamo preso un impegno preciso”

Di: Antonio Caria

240 buche sistemate in 20 giorni e 4 chilometri di canali di raccolta delle acque meteoriche per rendere più sicura la Circonvallazione di Sindia: il tutto in 20 giorni. Ad annunciarlo è stato l’Assessorato regionale ai Lavori pubblici.

“Avevamo preso un impegno preciso dettato dalle condizioni di estrema pericolosità della strada – queste le parole dell’Assessore Roberto Frongia -. La celerità negli interventi, propedeutici al progetto già finanziato di messa in sicurezza della Circonvallazione, è una risposta immediata alle istanze dei sindaci del Marghine e della Planargia che chiedevano i requisiti minimi di percorribilità per una delle arterie più pericolose della Sardegna”.

Nel pomeriggio l’esponente della Giunta Solinas ha effettuato un sopralluogo al quale hanno partecipato anche i vertici della Provincia di Nuoro e numerosi sindaci dei Comuni interessati. Frongia ha posto l’accento sui tempi di realizzazione:

“Avevo chiesto – ha aggiunto – alla Provincia di Nuoro 30 giorni per un intervento immediato di manutenzione straordinaria che consentisse la percorribilità senza rischi, auspicando l’apertura immediata del cantiere e così è stato. Ora aspetto l’avvio della progettazione per la messa in sicurezza definitiva della circonvallazione con i 2 milioni e 700mila euro già stanziati e nelle disponibilità della Provincia che da qui a qualche anno consentirà collegamenti efficaci e sicuri a tutto il territorio”.