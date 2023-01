Energia e gas: Giorgia Meloni oggi in Algeria per il Piano Mattei

Obiettivo del governo è collaborare con i Paesi africani per rendere l'Italia un hub energetico del Mediterraneo

Di: Alessandra Leo

Collaborare con i Paesi africani per rendere l'Italia un hub energetico del Mediterraneo: per questo la premier Giorgia Meloni oggi sarà in Algeria, al fine di porre le basi del cosiddetto Piano Mattei.

Con lo scoppio della guerra in Ucraina, l’Algeria è diventata infatti il primo fornitore di gas naturale dell'Italia. "L'Algeria è amica di tutti i Paesi, tranne di quelli che non lo vogliono: non dipende da alcuna orbita diplomatica" ha affermato il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune, secondo quanto riferisce il quotidiano L'Expression.

Italia e Algeria oggi firmeranno un memorandum di intesa per la cooperazione spaziale, e sono impegnate su automotive, cantieristica navale, turismo, agricoltura e cantieristica navale.

Secondo il Governo, avviare un Piano Mattei potrà avere risvolti positivi anche sulla gestione dei flussi migratori dall'Africa.