Elezioni 2022. Fratelli d’Italia: Salvatore Deidda capolista alla Camera, Antonella Zedda al Senato

Presentate le liste per il proporzionale

Di: Redazione Sardegna Live

Entro le 20 di oggi, lunedì 22 agosto, i partiti dovranno consegnare nelle cancellerie delle Corti di appello dei capoluoghi di regione le liste elettorali, ovvero gli elenchi dei candidati alle elezioni del 25 settembre.

Pronte quelle di Fratelli d’Italia Sardegna per il proporzionale di Camera e Senato. Capolista per Montecitorio è il deputato uscente Salvatore Deidda. Al secondo posto c'è Paola Frassinetti, deputata uscente ligure in corsa anche su un collegio sicuro in Lombardia dove dovrebbe accettare l'elezione consentendo, così, l'approdo in Parlamento anche al terzo in lista, il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Mura. Quarta è Manuela Lai, consigliera comunale a Seui, nel Sud Sardegna.

Al Senato è capolista la coordinatrice regionale Antonella Zedda, in corsa anche nel collegio uninominale senatoriale del Sud Sardegna; al secondo posto c'è l'oculista romano di origine sarda Giovannino Satta, che dovrebbe riuscire ad approdare a Palazzo Madama perché Zedda, in caso di vittoria, accetterà l'elezione nel maggioritario. Terza è Federica Porcu, vice sindaca di La Maddalena. Una delegazione di FdI ha presentato ora le liste in Corte d'Appello a Cagliari.