Elezioni. Todde (M5S): “Orgogliosa di essere capolista in Sardegna e Lombardia”

Il commento su Facebook della vice ministra al Mise e vice presidente del Movimento Cinquestelle dopo la pubblicazione delle liste

Di: Redazione Sardegna Live

"Il MoVimento 5 Stelle ha pubblicato le liste elettorali per tutte le candidate e tutti i candidati pentastellati nei collegi plurinominali. Sono orgogliosa di essere la capolista al collegio plurinominale per la Camera in Sardegna e capolista nel collegio plurinominale Lombardia 2 sempre alla Camera". Lo scrive su Facebook la vice ministra al Mise e vice presidente del Movimento Cinquestelle, Alessandra Todde.

"Non posso non dedicare un pensiero alla mia terra. Rappresentare la Sardegna è per me l'onore più grande, dopo 3 anni di governo in cui ho cercato di dar voce ad un territorio da sempre penalizzato e che deve avere tutte le possibilità di esprimere il grande potenziale che ha - aggiunge - Non siamo e non dobbiamo essere cittadini di serie b, anche se a volte saremmo forzati a crederlo".

"Da oggi comincia la sfida più difficile - conclude - Abbiamo un mese di campagna elettorale durissima tra la gente, nelle città, casa per casa. Abbiamo il programma più coerente, quello più ricco, dove al centro ci sono le persone, l'ambiente, le imprese, i diritti. L'ho sempre detto e lo ribadisco: sono una combattente e continuerò a combattere per dar voce a chi voce non ha. Come farà tutta la nostra comunità 5stelle. Ancora una volta. Insieme. Perché siamo dalla parte giusta".