Enti locali: Sanna: “Trasformare le vecchie province per dare risposte ai cittadini”

Oggi incontro tra l’Assessore regionale e l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois

Di: Antonio Caria

Si è svolto questa mattina un incontro tra l’Assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, e l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois.

Tra i temi trattati, la situazione della Provincia e il progetto di riforma dell’ente intermedio: “Bisogna trasformare le ‘vecchie’ province, che non davano più risposte adeguate ai cittadini – ha sottolineato l’esponente della Giunta Solinas – Dando vita, in maniera condivisa, ad un nuovo ente che ottenga dalla Regione la gestione di alcune materie e risorse appropriate per essere realmente utile al territorio, rafforzando contestualmente i poteri dei Comuni. Sarà un’importante sfida per migliorare i servizi al cittadino”.

“Sono confortato dalla scelta della Giunta regionale per questo ruolo – ha aggiunto Sanna – un uomo che conosce il territorio e che ha suscitato entusiasmo in tante amministrazioni comunali della provincia, in costante collegamento con l’Assessorato per affrontare i principali problemi che gli competono, innanzitutto scuole, strade ed ambiente”.

“Ho trovato una buona struttura professionale, seppure carente di alcune figure, ma con poche risorse finanziarie – ha rimarcato Fois -. Sono comunque fiducioso, grazie alla vicinanza ed alla disponibilità dimostrate dal presidente Solinas e dall’assessore Sanna, che hanno garantito grande attenzione per il territorio della provincia di Sassari”.

L’Amministratore straordinario ha anche annunciato un imminente sopralluogo per verificare le condizioni delle strade in Gallura: “Il sistema viario è abbandonato da troppo tempo – ha osservato l’assessore Sanna – è necessario compiere un grande lavoro per ripristinarne l’efficienza”.

“Nei prossimi giorni – ha concluso – verrà nominato un sub-amministratore per la Gallura, nella prospettiva di un disegno di riforma complessivo degli enti locali”.