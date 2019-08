Olbia. Fasolino: “Via libera alle risorse per l’ampliamento dell’aeroporto”

L’Assessore regionale alla Programmazione: “Aprire la strada verso la realizzazione di un progetto strategico non solo per la Gallura, ma per l’intera Sardegna”

Di: Antonio Caria

“Via libera alle risorse per l’ampliamento dell’aeroporto di Olbia”. È questo l’annuncio dato dall’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino, “Si tratta – ha aggiunto – di oltre 25 milioni di euro: 12 milioni e 900mila euro per la riqualificazione delle strutture di volo e 12 milioni e 320mila euro per il prolungamento della pista”.

Le risorse si aggiungono a quelle stanziate dal soggetto attuatore (la Geasar). “Grazie a un proficuo lavoro di squadra – ha concluso Fasolino – la Giunta Solinas porta avanti i procedimenti e apre la strada verso la realizzazione di un progetto strategico non solo per la Gallura, ma per l’intera Sardegna”.