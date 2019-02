Regionali, Zedda vs Salvini: giovedì alla Fiera ultimo round prima del verdetto

Una sorta di sfida all'ultimo voto tra 'competitor politici' che stanno caldeggiando la campagna elettorale di queste ultime due settimane

Di: Alessandro Congia

C’è una sorta di palese attesa prima del verdetto di domenica 23 febbraio 2019: Zedda o Solinas sullo scranno più alto della Regione? I loro due nomi campeggiano fra tutti nella bagarre elettorale di queste ultime settimane, dove centro sinistra e centro destra ormai sembrano contendersi la poltrona di Governatore della Sardegna.

In mezzo, il leader della Lega, il ministro Matteo Salvini, portatore nell’Isola di 'estremo entusiasmo' nelle piazze sarde a favore del candidato della coalizione, Christian Solinas.

“Giovedì 21 febbraio, Massimo Zedda chiuderà la campagna elettorale per le regionali alla Fiera dalle ore 18,30. Nello stesso momento Salvini sarà a Cagliari per appoggiare il candidato Solinas. Dobbiamo testimoniare con la nostra presenza che questa volta la Lega non passerà. Partecipiamo alla serata con Massimo Zedda e dimostriamo su quante persone potrà contare. Se vuoi, manda questo invito agli amici che ritieni interessati”.

Sui cellulari arriva la classica catena di Sant’Antonio condivisa a random su whatsapp. Sugli altri nomi in corsa per la Regione aleggia invece meno entusiasmo, sebbene M5S vuole a tutti i costi primeggiare col proprio uomo di ‘punta’ Desogus per ribaltare la decennale tradizione dei partiti ultra-noti agli elettori.